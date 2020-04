Enna: aggiornamento Coc, 20 positivi in città

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, martedì 7 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città resta invariato (20 positivi, 1 deceduto, 1 guarito). Si resta sempre in attesa dell’esito di 80 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 108 così suddivisi: 11 in pre-triage; 81 ricoverati reparti Covid (49 positivi+32 da confermare); 11 ricoverati in terapia sub-intensiva; 5 ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di oggi è proseguita l’attività di controllo del flusso automobilistico, degli esercizi commerciali e delle persone presenti sul territorio cittadino. AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 81, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 3, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 59.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 28, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 75, AUTODENUNCE: 1, TAXI FARMACO: 18, SPESA A DOMICILIO: 14, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 0.