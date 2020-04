Agira: l’Asp mette a disposizione pediatra dopo il pensionamento della dr.ssa Algozino

Il servizio di assistenza sanitaria di base dell’ASP di Enna comunica che i bambini assistiti dalla Dr.ssa Cecilia Algozino, che il 31 marzo 2020 ha concluso per pensionamento la propria attività di Pediatra di Libera Scelta nel comune di Agira, potranno essere iscritti, oltre che negli elenchi dei Pediatri già operanti nell’ambito costituito dai comuni di Agira-Regalbuto-Catenanuova -Centuripe, anche nell’elenco di una Pediatra temporaneamente incaricata presso il comune di Agira dal 1° aprile ’20 fino all’individuazione del nuovo titolare.

La Direzione Aziendale, che in tal modo ha inteso assicurare a tutta la popolazione pediatrica la continuità dell’assistenza senza interruzione, coglie l’occasione per porgere i propri saluti alla Dr.ssa Algozino ringraziandola per la professionalità e la dedizione con cui ha negli anni svolto il proprio compito.