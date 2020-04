Enna. Aggiornamento Coc: 109 i ricoveri all’Umberto I

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, lunedì 6 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città resta invariato (20 positivi, 1 deceduto, 1 guarito). Si resta sempre in attesa dell’esito di 80 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 109 così suddivisi: 11 in pre-triage;, 81 ricoverati reparti Covid (49 positivi+32 da confermare); 12 ricoverati in terapia sub-intensiva; 5 ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di oggi l’attività delle pattuglie delle Polizia Municipale si è concentrata nel controllo del flusso automobilistico, effettuando un posto di blocco integrale all’altezza di Piazza Canonico Alessi (Balata) con cento autovetture controllate e due sanzioni amministrative comminate. Una parte delle persone controllate è stata sottoposta, nel pomeriggio, a dei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. AUTODENUNCE: 1, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 123, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 0, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 100.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 26, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 100, AUTODENUNCE: 0, TAXI FARMACO: 20, SPESA A DOMICILIO: 12, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 4.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. L’attività di consegna dei pacchi spesa proseguirà nella giornata di domani, quando saranno soddisfatte le richieste relative a 80 nuclei familiari. In totale sono circa 500 i nuclei familiari che hanno usufruito dell’attività di solidarietà alimentare. Da una prima analisi dei dati in possesso della funzione 9-Assistenza alla popolazione, è emerso che, alla data odierna, il 53% dei nuclei familiari che hanno usufruito dei pacchi spesa non rientrano tra la platea dei nuclei familiari già sostenuti dall’attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali.