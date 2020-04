Caltanissetta: controlli prevenzione coronavirus delle forze dell’ordine nel weekend, 139 sanzionati nel territorio.

Sono state 537 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di giovedì 2 aprile, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 2 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. 1 persona denunciata ex art. 495 e 496 c.p. e 5 persone denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Sempre nella giornata di giovedì sono stati effettuati 296 controlli presso gli esercizi commerciali.

Sono state 994 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di venerdì 3 aprile, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 70 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Sempre nella giornata di venerdì sono stati effettuati 346 controlli presso gli esercizi commerciali e 1 titolare di attività è stato sanzionato per mancato rispetto delle norme vigenti.

Sono state 719 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di sabato 4 aprile, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 35 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Sempre nella giornata di sabato sono stati effettuati 251 controlli presso gli esercizi commerciali e 1 titolare di attività è stato sanzionato per mancato rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state 474 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di domenica 5 aprile, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 26 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. 2 persone sono state denunciate per altri reati.

Sempre nella giornata di domenica sono stati effettuati 91 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.