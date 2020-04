Enna: quali armi contro il Covid-19? La parola al primario di Malattie Infettive

Per sconfiggere il Covid-19 serve un’alleanza tra farmaci, lo abbiamo imparato in questi giorni da “zona rossa”. Infatti il sistema sanitario italiano si è ormai affidato all’utilizzo di molecole sperimentali per curare i malati.

Anche l’Umberto I da un paio di settimane è entrato a far parte delle strutture autorizzate alla somministrazione di questi farmaci “miracolosi”. Sono 18, tra vecchi e nuovi, i pazienti che il reparto di Malattie Infettive, diretto dal primario Luigi Guarneri, ha trattato e tratterà con il farmaco anti-artrite la cui sperimentazione contro il Covid-19 è promossa dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli. A questo si dovrebbe presto aggiungere un farmaco utilizzato in ematologia per combattere la mielofibrosi.

Abbiamo, dunque, chiesto al primario di malattie infettive Luigi Guarneri di fare una panoramica sulle cure messe in pratica nel nosocomio ennese.

Anche l’Umberto I di Enna usa il farmaco anti-artrite per curare il Covid-19

“Registriamo un sostanziale miglioramento in tutti i pazienti trattati finora con il Tocilizumab, il farmaco anti artrite già somministrato a 12 pazienti ai quali se ne aggiungeranno 6 nelle prossime 24 ore. C’è stato persino un miglioramento “miracoloso” – dice il primario -. Il paziente rischiava di finire in Rianimazione, era infatti già in respirazione forzata (sotto Niv). Dopo la somministrazione delle due fiale, sono due le somministrazioni, ha avuto una ripresa davvero importante. Si è rimesso sulle sue gambe, satura bene e ha abbandonato quasi del tutto l’ossigenoterapia.

I pazienti a Enna sono un centinaio. Chi può essere sottoposto al farmaco?

Noi siamo entrati nel protocollo di studio per i pazienti con grave insufficienza respiratoria che però non hanno bisogno ancora di essere intubati, insomma pazienti che non sono in Rianimazione. Quindi possiamo somministrare con un quadro infiammatorio importante, ossigenazione e saturazione molto basse. All’inizio non era semplice reperire il farmaco per il quale necessita un piano terapeutico personalizzato, ma adesso che l’Umberto I è entrato nel protocollo sperimentale Aifa tutto è più semplice. Non vi sono state controindicazioni.

Il farmaco, come abbiamo detto, nasce per curare altre patologie. Come agisce sui pazienti Covid?

Il farmaco blocca i recettori dell’interleuchina 6 che fa parte della cascata infiammatoria in atto, bloccando l’infiammazione a livello dell’interstizio polmonare nel paziente migliora anche lo scambio di ossigeno.

Ci sono altri farmaci sperimentali che state mettendo in atto?

Stiamo vagliando l’ipotesi di entrare in un altro protocollo che vede l’uso del Ruxolitinib (Jakavi), un farmaco anti-rigetto, usato nelle mielofibrosi (una forma tumorale che colpisce le cellule staminali del midollo osseo). L’uso dello Jakavi, è stato sperimentato in Toscana e ci hanno chiesto di partecipare al suo studio in pazienti Covid-19. Ma aspettiamo il protocollo per verificare se i nostri pazienti hanno le caratteristiche per essere curati con questo farmaco

Gli altri?

Sui soggetti che non rientrano nel protocollo, per via delle loro condizioni cliniche – come prevedono le nuove linee guida – utilizziamo il cortisone a dosaggio medio alto. I pazienti tipo del nosocomio ennese vanno dai 35 anni in su. Molti hanno un’età compresa tra 50 e 60 anni, naturalmente i più fragili – e sono molti – restano gli anziani.

Hanno patologie pregresse?

Il virus non attacca le persone perché hanno patologie pregresse, diciamo che, nelle persone in condizioni cliniche già compromesse per via di altre patologie, si manifesta in maniera più violento. Nei soggetti sani può passare inosservato o manifestarsi con sintomi davvero lievi.

Angela Montalto