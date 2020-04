Enna: in città 22 contagi confermati, si attende il risultato di 80 tamponi

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, domenica 5 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città sale a complessivi 22, così composto: 20 positivi, 1 deceduto, 1 guarito. Si resta in attesa dell’esito di 80 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è oggi pari a 106 così suddivisi:

11 in pre-triage; 77 ricoverati reparti Covid; 12 ricoverati in terapia sub-intensiva; 6 ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di ieri una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per avere dichiarato il falso nell’autocertificazione riguardo al proprio domicilio, mentre un’altra persona è stata multata perché avendo dichiarato di trovarsi fuori casa per provvedere alla spesa, è stato poi verificato che non aveva acquistato nulla. Sono inoltre state multate quattro persone sorprese a consumare bibite in una negozio, compreso il proprietario che teneva aperto il suo esercizio commerciale oltre l’orario consentito. Nella giornata di oggi è stata sanzionata un’altra persona, trovata fuori di casa senza valida giustificazione.

AUTODENUNCE: 2, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 21, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 0, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 8.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 6, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 30, AUTODENUNCE: 0, TAXI FARMACO: 0, SPESA A DOMICILIO: 0, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 0, NR. DI CHIAMATE GESTITE PER RICHIESTA PACCHI SPESA: 0.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. L’attività di consegna dei pacchi spesa riprenderà nella giornata di domani, quando saranno soddisfatte le richieste relative a 140 nuclei familiari.