Enna. Emergenza Coronavirus: disposta rimodulazione del Centro Operativo Comunale

Questa la nuova rimodulazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), attivo dalle ore 08.00 alle ore 21.00 tutti i giorni sino a cessata emergenza.

Funzione 1: Tecnica: Referente Arch. Ing. Venerando Russo, coadiuvato dal personale dell’Area 2 necessario a curare gli aspetti di sanificazione nei condomini interessati a casi di “positività” al COVID 19, con funzione di coordinamento di tutte le attività finalizzate a combattere il contagio in Città richieste dal Centro Operativo Comunale, attraverso la Società di Servizio “Eco Enna Servizi”;

Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria: referente Infermiere Gaetano Pastro, designato dall’Asp 4 Ospedaliera e dalla Centrale 118 di Caltanissetta e Dr.Paolo Di Venti, Assistente Sociale, designato dall’ASP N° 4 Territoriale;

Funzione 3: Volontariato: Referente Alessandro Battaglia e Linda Rosetta – entrambi volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Struttura convenzionata con il Comune di Enna – per il coordinamento del volontariato cittadino;

Funzione 4: Finanziaria e materiali/mezzi: referente Dr. Letterio Lipari -Dirigente Area 3 – Risorse Finanziarie e programmazione economica – Comune di Enna, supportato, anche per le finalità e competenze della Funzione 9, dai Sigg. Vincenzo Asaro, Luigi Savoca e Fabio Marino per la gestione delle strutture informatiche, telefoniche e telematiche utili alla gestione dell’emergenza, e dai Sigg.ri Sebastiano Arena, Luigia Occhipinti, Giuseppina Di Majo, Angela Virzì Pipio e Silvia Melfa per l’attività di rapporti con l’utenza dei servizi di assistenza;

Funzione 7: Strutture Operative locali e viabilità: Referente Dr. Stefano Blasco, Dirigente Area 4 – Polizia Locale – Comune di Enna, e il Funzionario di turno del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, referente per le attività si Soccorso tecnico urgente;

Funzione 9: Assistenza alla popolazione: referente Ing. Paolo Puleo, Dirigente area 1 – Servizi al Cittadino e servizi per la Città – Servizi Sociali – Comune di Enna supportato dal Geom. Sergio Maffeo e dal volontario Sig. Davide Giunta;

Segreteria di Coordinamento: Avv. Gisella Fazzi, Funzionario Amministrativo del Comune di Enna, coadiuvata dall’Avv. Claudia Cozzo, Funzionario Amministrativo del Comune di Enna, e dal Sig. Enrico Virlinzi per le attività di supporto; Viene attivato, altresì, il Servizio Comunicazione e mass media con il seguente personale: – Geom. Gianfranco Gravina – Portavoce del Sindaco;

Tutte le attività delle Funzioni dovranno prevedere una relazione serale, da trasmettere anche via mail a coc@comune.enna.it, che comunque dovrà essere rappresentata nel corso del Briefing serale, normalmente previsto alle ore 18.00.

Rimane invariata la composizione del Coordinamento del C.O.C. e delle sue Funzioni, in capo al Dr. Lorenzo Colaleo, anche Funzionario di collegamento con la Prefettura di Enna, e quello del Vice Coordinamento affidato al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile Ing. Noemi. Scarlata.

Si determina inoltre:

– Di designare alle funzioni di segreteria di coordinamento l’Avv. Gisella Fazzi, Funzionario Amministrativo, già di fatto operante dal 17 marzo 2020 e l’Avv. Claudia Cozzo, Funzionario Amministrativo, dalla data odierna. Di destinare il Sig. Enrico Virlinzi, già operante dal 16 marzo 2020, alle attività di supporto della Segreteria di Coordinamento;

– Di designare alla Funzione 2 Sanitaria, come richiesto dall’ASP 4 di Enna, il Dr. Paolo Di Venti, Assistente Sociale;

– Di destinare alla Funzione 9 di Assistenza alla popolazione il Geom. Sergio Maffeo ed il volontario Davide Giunta, già referente per la Funzione 3, fermo restando il Coordinamento della stessa da parte del Dirigente Ing. Paolo Puleo;

– Di destinare il Geom. Alessandro Battaglia, in qualità di Responsabile, alla Funzione 3, coadiuvato dalla volontaria Rosetta Linda, in sostituzione del volontario Davide Giunta;

– Di attivare, come concordato con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, il Funzionario di turno nella Funzione 7 SAR;

– Di individuare i sig.ri Vincenzo Asaro, Luigi Savoca e Fabio Marino per la organizzazione delle strutture informatiche, telefoniche e telematiche utili alla gestione dell’emergenza, e i sig.ri Sebastiano Arena, Luigia Occhipinti, Giuseppina Di Majo, Angela Virzì Pipio e Silvia Melfa per l’attività di rapporti con l’utenza dei servizi di assistenza, tutti inseriti nella Funzione 4;

– Di invitare a partecipare ai briefing serali il Vicario Foraneo del Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Don Giuseppe Fausciana, per le attività di supporto alla Funzione 9 di assistenza alla popolazione svolte anche dalla Caritas cittadina coordinata dal COC;

– Di individuare nella volontaria Alloro Giuliana la Responsabile della Sala Operativa del C.O.C. quale referente per i Briefing serali;

– Di prendere atto della disposizione prefettizia n. 11700/2020 del 1/04/2020, con la quale il Dr. Lorenzo Colaleo, già Coordinatore del C.O.C., è stato individuato, a far data 23 marzo scorso, quale Funzionario di collegamento con la Prefettura di Enna.