Enna. Il grido d’allarme dei soccorritori del 118: ecco la lettera ai politici

Mario Tamburella, operatore sanitario, autista/soccorritore del 118 Sicilia, ha pubblicato una lettera di cui riportiamo qui di seguito un estratto.

“Caro “CONCITTADINO POLITICO”, ti “scrivo” perché ci dovete dare una mano.

Qua non è più un discorso di colore politico, è un discorso di giustizia sociale, di rispetto verso dei lavoratori in prima linea.

INIZIAMO AD AMMALARCI ANCHE NOI, INIZIAMO A MORIRE ANCHE NOI.

È pazzesco che DALL’ASSESSORATO ALLA SALUTE – SERVIZIO 6, vengano inviate delle direttive così assurde.

Solo ieri, in Sicilia, sono state chiuse 4 postazioni 118, per positività di numerosi colleghi, ed è solo l’inizio.

FATE UN’INTERROGAZIONE, un D.L., qualsiasi cosa PER CHIEDERE CHE Immediatamente SIANO RETTIFICATE LE ULTIME CIRCOLARI DEL “SERVIZIO 6” che sminuendo il ruolo di Operatore Sanitario del Autista-Soccorritore, abbassa il livello di DPI da utilizzare ed addirittura in alcuni casi li elimina completamente ritenendoli non necessari.

Dateci una mano, dateci voce in tutte le sedi istituzionali… Ma datecela ADESSO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

LA DISPERAZIONE, GIORNO DOPO GIORNO, SI TRAMUTA IN RABBIA.

Grazie a tutti coloro che ci daranno voce e che ascolteranno la nostra voce.

Mario Tamburella Operatore Sanitario-Autista/Soccorritore 118 Sicilia”.