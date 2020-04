Enna: grazie all’Avis altre apparecchiature all’Umberto I

Continua senza sosta l’attività dell’Avis comunale di Enna per aiutare chi lotta in prima linea in questa emergenza. Dopo aver donato mascherine e guanti al Centro Trasfusionale, al Pronto Soccorso e alle postazioni del 118 della nostra città, insieme ad altre associazioni facenti parte il Comitato Pro Enna, l’Avis sta manifestando il proprio supporto, attenzionando le varie esigenze a sostegno dell’Ospedale Umberto I.

Ai beni già consegnati nei giorni scorsi si aggiungono l’acquisto di apparecchiature sanitarie da parte di ENCAL Assicurazioni di Giuseppe Montesano e Fabio Garofalo e le mascherine paraschizzi acquistate dalla CNA insieme ai suoi suoi dipendenti, costruite da un’azienda loro associata ‘Pixel’.

Questa attività non tralascia la mission dell’associazione che continua, mediante i suoi volontari, a garantire la continuità delle donazioni di sangue.