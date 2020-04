Enna: Coronavirus, il punto della situazione in provincia. 280 i casi confermati

Secondo l’aggiornamento del Ministero della Salute delle ore 17 di oggi, sabato 4 Aprile, sono 280 i casi accertati di Coronavirus in provincia di Enna.

Come ormai noto, il comune più colpito è quello di Troina con, al momento, 157 casi (100 pazienti dell’Oasi e 57 operatori).

Salgono a 36 i casi ad Agira, 21 (secondo l’aggiornamento del Coc) nella città di Enna, 17 ad Assoro, 16 a Leonforte, una decina a Piazza Armerina.

Altri casi sono stati confermati nei comuni di Nicosia, Pietraperzia, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Cerami e Villarosa.

Tanti i tamponi effettuati di cui si aspettano i risultati, 76 sono nella città di Enna.

Dovrebbero essere purtroppo 17 i decessi in tutta la provincia, tra casi ufficializzati e quelli di cui si attende l’esito del tampone.

Dal 29 Marzo ad oggi in provincia di Enna si è passati da 181 a 280 casi (+99).