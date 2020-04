Enna: confraternite donano apparecchiature mediche all’ospedale Umberto I

La Direzione del Presidio Ospedaliero, nelle persone del Direttore, Angela Maria Montalbano, e del Coordinatore delle Professioni Infermieristiche, Rosa Schilirò, hanno ricevuto, per il tramite di Toni Pastro, infermiere forense del Pronto Soccorso ennese, otto sfigmomanometri donati dalle Confraternite ennesi Collegio San Giuseppe, Sant’Anna, SS. Salvatore, SS. Crocifisso, Pergusa, e Sacro Cuore di Gesù.

“Le Confraternite hanno testimoniato il sentimento di forte vicinanza agli operatori sanitari che stanno tutelando la vita e la salute dei cittadini dell’intera provincia – dichiara la Direzione dell’Azienda -. Esprimiamo grande riconoscenza per il forte segno che hanno inteso manifestare in questi momenti di grave crisi legata alla diffusione del COVID-19”.