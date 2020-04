Enna. Aggiornamento del Coc: salgono a 21 i contagi in città, si attende l’esito di 76 tamponi

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 4 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città sale a complessivi 21, di cui 19 positivi, uno riferito ad una persona deceduta e uno ad una persona adesso guarita (2 tamponi negativi). Si resta in attesa dell’esito di 76 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è oggi pari a 113 (68 positivi + 45 da confermare) così suddivisi: 11 in pre-triage; 83 così suddivisi: 51 positivi + 32 da confermare ricoverati reparti Covid; 12 così suddivisi:11 positivi + 1 da confermare ricoverati in terapia sub-intensiva; 7 così suddivisi: 6 positivi +1 da confermare ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). E’ continuata l’attività di sorveglianza degli accessi alla città, in collaborazione con le altre forze dell’ordine ed è stata intensificata la sorveglianza sugli esercizi commerciali anche per verificare la correttezza dei prezzi esposti ed applicati alla merce. In merito ai controlli sulla circolazione veicolare e della motivazione per l’uscita da casa, dal prossimo lunedì saranno intensificati i posti di blocco. Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per avere dichiarato il falso nell’autocertificazione.

AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 2, PERSONE CONTROLLATE: 33, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 2, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 27.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 26, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 78, AUTODENUNCE: 0, TAXI FARMACO: 4, SPESA A DOMICILIO: 12, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1, NR. DI CHIAMATE GESTITE PER RICHIESTA PACCHI SPESA: 18.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. Prosegue l’attività di consegna dei pacchi spesa. Nella giornata odierna sono stati consegnati circa 114 pacchi, mentre per la giornata di lunedì 6 aprile si prevede di effettuare la consegna di altri 100 pacchi.