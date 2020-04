Enna: solidarietà senza fine verso il reparto di Ostetricia e Ginecologia

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Enna attrae le attenzioni di tanti.

Mentre il Covid19 strappa tante lacrime, in reparto germogliano nuove vite e sbocciano sorrisi di donne che divengono madri. Sarà il messaggio di speranza che da esso deriva o la delicata fase esistenziale che attraversano le pazienti che i gesti di solidarietà non si sono fatti attendere anzi si susseguono di giorno in giorno.

Infatti un gruppo di cittadini ennesi tramite Marco La Bianca e Fedele Cameli hanno donato al personale del reparto delle visiere di protezione, realizzate dalla Pixel di Enna. Altre visiere sono state donate dalla CO.MER SUD di Catania di Angelo e Davide Di Martino grazie a Paolo Di Venti e ai ragazzi del team D9 di Enna.

Anche una signora di Pietraperzia, che vuole conservare l’anonimato, ha realizzato delle mascherine di protezione e le ha donate agli operatori sanitari di Ostetricia.

Commosso da tante attenzioni il primario Giovanni Falzone ringrazia tutti di cuore.

Angela Montalto