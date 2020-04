Enna: Questura, proroga sospensione della ricezione del pubblico

Come noto, in data 1 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo D.P.C.M. che estende le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 per un ulteriore periodo di 10 giorni, ovvero fino al prossimo 13 aprile 2020.

Alla luce di tale proroga risulta, quindi, necessario rinviare la riapertura al pubblico al prossimo 14 aprile e salve ulteriori possibili proroghe, degli uffici della Questura di Enna che ordinariamente svolgono attività di ricezione dell’utenza, e nello specifico l’Ufficio Armi, Passaporti, Autorizzazioni, Squadra Amministrativa e l’Ufficio Immigrazione.

Per tale ragione, gli utenti dell’Ufficio Armi, Passaporti, Autorizzazioni e della Squadra Amministrativa potranno rappresentare eventuali situazioni di necessità o urgenza attraverso l’invio di una p.e.c. all’indirizzo ammin.quest.en@pecps.poliziadistato.it , e saranno ricevuti soltanto previo appuntamento telefonico (tel. 0935.522605 – 0935.522629) nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00. alle ore 12.00; martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Per quanto riguarda l’Ufficio Immigrazione, invece, gli appuntamenti prefissati dal sistema informatico di Poste Italiane, per il rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno, saranno necessariamente rimodulati e posticipati nelle prossime settimane. Ciascun utente potrà comunque consultare il calendario con le nuove convocazioni direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane S.p.A., accedendo mediante l’utilizzo delle proprie credenziali.