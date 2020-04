Enna: Dipartimento Materno Infantile Asp, avviato servizio di aiuto psicologico e sociale

Nel quadro delle misure adottate a seguito dell’emergenza da contagio COVID-19, il Dipartimento Materno Infantile ha avviato un servizio di aiuto psicologico e sociale telefonico a disposizione dell’utenza afferente ai Consultori Familiari.

Obiettivo del servizio è aiutare l’utenza a gestire le dinamiche familiari e genitoriali e a riconoscere e incrementare le proprie capacità individuali nell’affrontare e contenere i disturbi di ansia correlati all’emergenza del contagio.

In particolare, per il Distretto di Enna (Comuni di Enna, Villarosa, Calascibetta, Valguarnera, Catenanuova, Centuripe), il servizio sarà attivo dalle 9 alle 13 gestito dai seguenti operatori: Consultorio di Enna, Psicologa Fabiola Barbarino nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì tel. 0935 520666, Assistente Sociale Grazia D’Angelo nei giorni di Martedì e Mercoledì tel. 0935 520804.

Per il Distretto di Piazza Armerina (Comuni di Piazza Armerina, Pietraperzia, Barrafranca e Aidone), Consultorio di Piazza Armerina: Psicologa Maria Arena, 0935 981851, Assistente Sociale Rosa Maria Mellia 0935 981859, Infermiera pediatrica, Giusy Lo Bello 0935 981853, nei giorni giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Consultorio di Barrafranca: Assistente Sociale Flora Carlucci 0934 404009 nei martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Si evidenzia che è attivo il numero verde URP 800 319141 dedicato esclusivamente ai parenti dei pazienti ricoverati per COVID19 dalle ore 9,00 alle 13,00 sette giorni su sette; per ricevere informazioni non legate all’emergenza COVID: 0935 516791, 0935 671620.