Enna. Da eroi a contagiati, sale il numero dei positivi tra gli operatori sanitari

Due i nuovi casi di operatori sanitari contagiati all’Umberto I di Enna: un medico rianimatore e un infermiere, entrambi di Piazza Armerina. Sale, dunque, in provincia di Enna anche il numero di medici e infermieri che hanno contratto il virus in trincea, sul posto di lavoro.

Non si possono fermare, sono indispensabili loro, lo dice anche la legge. Sono 9 in tutto nel nosocomio ennese, quattro medici (uno dei quali risiede a Catania) e cinque infermieri, una delle quali clinicamente guarita. A questi si aggiungono gli operatori del Basilotta di Nicosia, già accertati, e l’infermiera di Piazza Armerina che presta servizio al nosocomio di Caltagirone.

Tra gli infermieri, il primo caso di Covid19 confermato a Villarosa. A questi vanno sommati i sanitari dell’Oasi di Troina, ben 55.

È presto evidente il sacrificio enorme fatto per la comunità da medici e infermieri che più degli altri stanno mettendo a repentaglio la loro salute psico-fisica, sacrificando la loro intimità domestica a tutela dei familiari.

Non si ferma il numero dei contagiati neanche nella provincia di Enna, +19 positivi rispetto a ieri. I casi totali sono 257 di cui 245 attualmente positivi. Gli ospedalizzati sarebbero, secondo la Regione 139, per il Coc di Enna 107. I dati si discostano di alcune unità perché la Regione Sicilia acquisisce il numero dei positivi direttamente dal laboratorio analisi del Policlinico di Catania. Il numero citato è “pesantemente” influenzato dai 135 casi positivi provenienti dall’Oasi di Troina.

Due le nuove emergenze – i numeri elencati servono a riflettere – trovare luoghi idonei per far terminare la convalescenza ai pazienti con polmonite interstiziale da Covid19, finite le cure a Enna, in attesa che si negativizi il tampone; l’altra emergenza, trovare in città una struttura che ospiti tutti gli operatori sanitari fuori sede che, oltre a fare turni massacranti, spesso devono rincasare e mantenere le distanze dai propri familiari per tutelarli. Sono eroici ma anche possibili veicoli di contagio.

Non sarebbe pertanto opportuno – come coraggiosamente ha fatto il sindaco di Troina, Fabio Venezia – requisire o stipulare una convenzione con una struttura?

Il tema è spinoso, se la società civile, le associazioni, i club service, i sindacati si sono mobilitati per donare al nosocomio dispositivi individuali di difesa (mascherine, guanti, visiere), i rappresenti politici fanno resistenza per ospitare i soggetti più colpiti da questa guerra priva di armi.

All’annuncio dell’Asp che avrebbe fatto una convenzione con un albergo per ricoverare i clinicamente guariti – così come sta avvenendo in tutta la Sicilia e resto d’Italia – è montata la polemica nella Città dei Mosaici, malumori che ha provveduto a sedare il sindaco Nino Cammarata.

Non è andata meglio a Leonforte dove si discute tardivamente su come adoperare il Ferro Branciforti Capra. Il Covid19 ha trovato tutti impreparati, questa è la semplice verità. I medici e il personale sanitario sottoposti a un sacrificio certamente maggiore rispetto al resto della popolazione, hanno messo a repentaglio la loro vita, hanno trascurato le famiglie per adempiere al proprio dovere ma, feriti nell’anima, sono anche i contagiati che fino a qualche giorno fa godevano di ottima salute. Da persone libere a untori, da persone sane a pazienti fragili. Il Covid19 ha chiesto certamente uno sforzo immane a tutti, ha innescato in ognuno di noi psicosi sconosciute e fatto salire a galla paure rimosse ma, per sconfiggere questa battaglia, bisogna restare umani.

Angela Montalto