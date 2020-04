Enna: continuano le donazioni all’Umberto I

Donate 100 tute in Tyvek Dupont all’Ospedale Umberto I di Enna dalla ditta Ecosys che opera nel campo della bonificazione ambientale.

La Confraternita SS. Passione di Enna, con il tramite del Comitato Pro Enna, ha donato sei saturimetri che consentono di individuare un’eventuale de-saturazione d’ossigeno.

Il dott. Toni Pastro, che opera nel Pronto Soccorso di Enna, segnala anche la donazione di cinque pacchi di guanti in nitrile da parte del sig. Alfonso Tamurella, capo reparto dei Vigili del Fuoco di Enna.

Tanti e continui gli atti di solidarietà per gli operatori sanitari che fronteggiano la diffusione del COVID19.

Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Emanuele Cassarà e il Direttore dell’Umberto I Angela Maria Montalbano, a nome dell’intera Azienda, ringraziano i donatori e “quanti intendono donare nei molteplici modi a disposizione”.