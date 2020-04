Enna: arrivano 4 nuovi monitor multiparametrici

Consegnati quattro monitor multiparametrici dall’Assessorato della Salute all’Ospedale Umberto I di Enna.

I quattro monitor sono stati immediatamente messi in funzione presso l’area COVID.

Nel ricevere le importanti apparecchiature mediche, la Direzione dell’ASP di Enna sottolinea che “l’attenzione dell’Assessore per la nostra struttura premia gli sforzi degli operatori sanitari che in questi giorni hanno garantito una professionale assistenza a tutti i pazienti”.