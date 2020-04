Enna: altre 700 mascherine all’Umberto I, a donarle il Fondo Proserpina e la Dunarea de Jos

Il Fondo Proserpina e l’Università Dunarea De Jos di Galati in Romania hanno donato ieri mattina all’ospedale Umberto I di Enna 700 mascherine protettive di tipo chirurgico assieme ad una fornitura di guanti monouso.

Il materiale è stato consegnato al direttore dell’unita di crisi Emanuele Cassarà ed al direttore di presidio Angela Montalbano dal direttore del Fondo Proserpina Maximiliano Crisafulli anche a nome dell’ateneo romeno.

Nel corso della consegna dei dispositivi di sicurezza individuali il direttore del Fondo Proserpina Crisafulli ha, inoltre, comunicato che si attende fra pochi giorni l’arrivo di un ulteriore quantitativo di mascherine che saranno immediatamente consegnate all’Umberto I.

“Con questa donazione – ha dichiarato il Direttore del Fondo – abbiamo voluto manifestare tutta la nostra vicinanza e disponibilità alla comunità locale dando un supporto concreto, in un momento di particolare difficoltà, alla direzione dell’Asp e a tutta la comunità sanitaria che opera senza sosta per contrastare l’avanzare del contagio”.

Nel frattempo il Direttore Crisafulli ha reso noto che le attività didattiche dell’università Dunarea De Jos di Galati ad Enna sono prossime ad approdare alla modalità online per garantire agli ormai oltre 200 iscritti dei corsi di laurea in medicina ed in professioni sanitarie la continuità delle lezioni in lingua romena, nel rispetto delle disposizioni che hanno in atto sospeso le lezioni.

“La piattaforma sarà a giorni disponibile agli studenti – ha spiegato Maximiliano Crisafulli – e, probabilmente, saranno effettuate online anche le valutazioni. Il tutto con l’obbiettivo di venire incontro alle esigenze degli studenti della sede ennese anche in questa difficile fase di emergenza sanitaria”.