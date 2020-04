San Cataldo: arrestato 27enne per evasione dai domiciliari, era andato a fare la spesa.

Nel corso della giornata del 30 marzo 2020 i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo, impegnati nei servizi preventivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione un 27enne sancataldese, già sottoposto agli arresti domiciliari, il quale è stato sorpreso dai militari in attesa di accedere ad un supermercato, in violazione della misura cautelare applicatagli.

Per il predetto cittadino italiano, al termine dell’udienza di convalida tenutasi stamattina, è stata rinnovata la misura degli arresti domiciliari.