Leonforte: il terzo piano dell’ospedale ospiterà i malati Covid-19 in via di guarigione

Il sindaco di Leonforte Carmelo Barbera comunica, attraverso il proprio profilo Facebook, che, dopo il sopralluogo effettuato stamani con l’Asp, sarà il terzo piano dell’ospedale Ferro Capra Branciforte ad ospitare i pazienti Covid-19 in via di guarigione e in attesa dell’esito del tampone.

“Verrà adibito il terzo piano dell’Ospedale – si legge nel post di Barbera – in condizioni assolutamente idonee allo scopo. I percorsi studiati perché rispondano assolutamente a criteri di più totale sicurezza, li abbiamo concordati e in parte suggeriti come amministrazione alla direzione, in modo da poter tenere separato questo reparto, con tutte le cautele del caso, individuando percorsi di vestizione differenti, tre aree di decontaminazione, senza che vi sia alcun tipo di contatto con gli altri reparti e gli altri pazienti. Nessun contatto, dunque, con la Medicina, che è l’unica totalmente funzionante in provincia e che sta continuando, nonostante il periodo particolare, a dare cura a pazienti affetti da altre malattie”.