Enna: tre infermieri del Pronto Soccorso positivi al Coronavirus

Dalle notizie in nostro possesso tre infermieri del Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna sono risultati positivi al Covid 19.

Gli infermieri sono stati in servizio fino a pochi giorni fa in attesa di ricevere – come gli altri – l’esito di quei tamponi che non arrivano mai.

Questi ultimi si aggiungono al resto dei sanitari contagiati: tre medici e un’infermiera – il primo caso a Enna città – oramai in attesa che il test ufficializzi la sua guarigione.

Il pronto soccorso, sanificato, rimane comunque aperto.