Enna: l’Asp si scusa con gli ammalati, stipulata convenzione con un albergo di Piazza Armerina

Arriva la replica dell’Asp dopo il caso Ferro Branciforte Capra.

“Stamattina siamo andati di presenza a scusarci con gli ammalati, purtroppo non c’era altro da fare – esordisce il direttore sanitario Emanuele Cassarà, interpellato dopo la denuncia pervenuta da un paziente Covid19 trasferito ieri dall’Umberto I a Leonforte -. Naturalmente abbiamo provveduto a rimediare il prima possibile il nostro errore, trasferendoli in una zona confortevole dove potranno trascorrere parte della loro convalescenza fino a quando non avremo attestato la negativizzazione del tampone”.

E continua: “Con il direttore generale, Francesco Iudica, abbiamo constatato di presenza l’inadeguatezza, siamo stati tratti in inganno da informazioni pregresse ma non accadrà più nulla del genere”.

Cassarà annuncia: “Proprio oggi abbiamo fatto una convenzione con un albergo di Piazza Armerina, per ospitare, se ci fosse la necessità, quei pazienti che non hanno possibilità di auto-isolarsi a casa per non contaminare i propri familiari. Il loro trasferimento comunque sarò determinato dalle indicazioni cliniche dei nostri medici di riferimento”.