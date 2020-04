Caltanissetta: controlli delle forze dell’ordine nel territorio, 66 sanzionati negli ultimi 2 giorni.

Sono state 712 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di martedì 31 marzo, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 32 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. Una persona è stata denunciata per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Sempre nella giornata di martedi sono stati effettuati 139 controlli presso gli esercizi commerciali e 3 titolari di attività sono stati sanzionati per mancato rispetto delle norme vigenti.

Particolare apporto, nell’ambito delle attività di controllo delle Forze dell’Ordine, è stato dato dal locale Comando della Guardia di Finanza, i cui uomini nella giornata di ieri hanno sanzionato: 2 bar nel Comune di Niscemi, una tabaccheria a Gela avente ancora slot machine funzionanti, 3 uomini a Caltanissetta di cui 1 fermato mentre faceva jogging lontano dal suo domicilio e 2 residenti fuori provincia che si sono giustificati adducendo la motivazione di recarsi da un loro negoziante di fiducia.

Sono state 800 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 33 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 264 controlli presso gli esercizi commerciali e 1 titolare di attività è stato sanzionato per mancato rispetto delle norme vigenti.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.