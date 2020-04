Troina: Oasi, eseguiti 376 tamponi. Questa la situazione complessiva

Questa la situazione odierna all’Oasi di Troina.

Dal laboratorio di virologia del Policlinico di Catania sono arrivati i risultati di 327 tamponi su 376 eseguiti (194 pazienti e 182 operatori). Dei 194 test effettuati sui pazienti quelli ricevuti sono 154.

Di questi 80 sono risultati positivi e 73 sono negativi. Si attende l’esito di altri 40 tamponi. Per quanto riguarda gli operatori ad oggi sono arrivati gli esiti di 173 tamponi, di cui 55 positivi e 117 negativi, si attende ancora l’esito di altri 9 test.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, e sulla base di quest’ultimo aggiornamento, si registrano complessivamente 135 casi positivi e 190 negativi. Si fa presente che due tamponi vanno nuovamente ripetuti (operatore e paziente).

Al momento risultano ricoverati 7 persone comprese il presidente e il direttore sanitario dell’Istituto. Le condizioni di salute delle persone a cui è stata riscontrata la positività da Covid-19 e di coloro che sono sottoposte ad isolamento per contatti diretti o indiretti con gli stessi, non destano al momento particolari preoccupazioni.