Leonforte: freddo e scarsa pulizia. La denuncia di un paziente Covid-19 trasferito da Enna

Giunge alla nostra redazione la segnalazione di un paziente che è risultato positivo al Covid-19. Dopo il ricovero all’ospedale Umberto I con polmonite interstiziale causata dal virus, oggi è stato trasferito a Leonforte perché in via di guarigione e in attesa dell’esito del tampone.

Il paziente denuncia il grave stato di degrado in cui si trovano i locali della struttura sanitaria, la poca pulizia degli stessi, il mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento e la quasi totale assenza di coperte.

Assieme a lui si trovano nell’immobile altri quattro pazienti.

Così ha commentato il sindaco di Assoro Antonio Licciardo sul proprio profilo Facebook dopo essere venuto a conoscenza della situazione.

“Ho ricevuto questa sera segnalazione che i primi 5 pazienti sono stati trasferiti dall’ospedale di Enna Umberto I all’ospedale di Leonforte per ultimare la loro convalescenza. Peccato che siano stati sistemati all’interno del ex centro di riabilitazione e non all’interno dell’ospedale già attrezzato.

Le condizioni sono semplicemente vergognose, impianto di riscaldamento che non funziona, pulizia dei pavimenti che lascia più che a desiderare, struttura non adeguata, sedie luride, muri screpolati, non esiste un reparto di igienizzazione.

Spero che l’ASP provveda prima di trasferire gli altri pazienti e per tutelare anche gli attuali a sistemare il reparto come un reparto decente. In tutto questo gli esiti dei tamponi delle persone trasferite non sono ancora arrivati”.