A seguito dell’istallazione del ponte radio mobile all’interno dell’ospedale Umberto I di Enna, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, per il tramite del COC, ha richiesto e ottenuto dalla TIM n. 5 apparati telefonici cellulari con relative sim in comodato d’uso gratuito, che saranno messi a disposizione dei pazienti ricoverati presso il nosocomio ennese per consentirgli di notiziare i propri parenti sul loro stato di salute.