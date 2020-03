Troina: 253 i tamponi fatti, 112 i positivi. Aggiornamenti su don Silvio Rotondo e Fabio Venezia

All’Oasi di Troina sono stati fatti 253 tamponi. Al momento sono 112 i positivi, dei quali 69 pazienti e 43 operatori. 141 sono, invece, i tamponi negativi. Si resta in attesa del campionamento di altri 90 tamponi, mentre a tutti i pazienti il tampone è stato eseguito.

Don Silvio Rotondo, responsabile massimo dell’Oasi, si trova ricoverato all’Umberto I di Enna, ma le sue condizioni, al momento, appaiono più che soddisfacenti. Per quanto riguarda, invece, il sindaco di Troina, Fabio Venezia, si trova in quarantena presso la propria abitazione e pur essendo affetto da polmonite i sanitari non hanno ritenuto, al momento, il trasferimento in ospedale.