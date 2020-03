Piazza Armerina: il Vescovo Gisana istituisce un fondo caritativo per tutta la diocesi

Per la Diocesi di Piazza Armerina il Vescovo Mons. Rosario Gisana ha istituito un fondo caritativo per raccogliere soldi da destinare ad eventuali necessità degli ospedali diocesani e per soddisfare le richieste di associazioni e della Caritas che si adoperano per venire incontro alle famiglie povere.

La notizia della nascita del fondo “Caritas sine modo” è stata diffusa da Gisana in una lettera indirizzata ai sacerdoti e ai consacrati che invita “alla generosità, oltre ovviamente a quella delle nostre comunità, per sostenere le difficoltà in questo tempo di emergenza”.

“Sono al corrente di alcuni presbiteri che hanno deciso di offrire metà del loro contributo otto per mille per le tante necessità delle persone sempre più povere – aggiunge -. Questa situazione d’emergenza che sta coinvolgendo tutti e, in particolare, gli operatori sanitari, i lavoratori, in particolare gli artigiani e coloro che vivono di lavoro autonomo, famiglie, anziani, provocherà da qui in avanti un’ondata dirompente di nuovi poveri. Per questo ho ritenuto opportuna, dopo aver a lungo pregato, l’istituzione di un fondo caritativo”.

Chiunque volesse potrà contribuire adoperando il seguente numero di conto corrente bancario: Banca Intesa San Paolo, Piazza Armerina, Iban: IT 04 W 03 3590 1600 10000006 5601.

Mons. Gisana, lo ricordiamo, ha affidato la Diocesi alla sua Patrona Maria SS. delle Vittorie “implorando la sua protezione ed essere liberati dalla pandemia. Il momento opportuno della tribolazione ci aiuti a scorgere, seppur a distanza, la bellezza della comunione fraterna, la gioia di poter al più presto condividere preghiere e attività e – conclude – soprattutto il coraggio di osare sempre di più per il bene comune”.