Enna – Coronovirus: 330mila euro per le famiglie (Stato e Comune)

Deliberate dal Comune di Enna le misure di sostegno alla popolazione più esposta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico.

E’ stata assegnata la somma di € 189.881,21 (arrivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile) che va ad aggiungersi all’ulteriore somma di € 150.000,00 da bilancio comunale per le azioni di solidarietà alimentare, da potersi utilizzare da subito, anche prima del materiale trasferimento delle somme individuate dai Governi nazionale e regionale.

La delibera dà mandato al Centro Operativo Comunale di attivare, nelle forme ritenute più opportune, misure di solidarietà alimentare tramite l’acquisto e la distribuzione di buoni spesa o, preferibilmente, di generi alimentari e beni di prima necessità, provvedendo all’individuazione della platea dei beneficiari e all’individuazione del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti.

E’ stato, infine, deciso di aprire un apposito conto corrente bancario dove far confluire eventuali donazioni di soggetti privati per interventi di solidarietà alimentare.