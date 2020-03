Enna: anche la UIL in prima linea per contrastare il coronavirus

Sono state consegnate ieri pomeriggio 500 mascherine al Comune di Troina a seguito del boom di contagi degli ultimi giorni. Essendo Troina zona rossa le mascherine acquistate dalla Uil sono state consegnate attraverso l’intervento della Protezione Civile.

Il Segretario Generale Uil, Vincenzo Mudaro, ci ha appena informati che la cassa edile di Caltanissetta ha stanziato 100 mila euro che serviranno per l’acquisto di respiratori, mascherine e per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. E’ previsto anche l’impegno da parte della cassa edile di Enna per l’acquisto di 5000 mascherine e materiale sanitario. “In un momento come questo – spiega Mudaro – è necessario mettere in campo tutte le azione per poter aiutare chi lotta in prima linea contro l’emergenza covid-19, per questo ci siamo sentiti in dovere di attivarci per l’acquisto di mascherine, materiale sanitario e quant’altro dovesse risultare di fondamentale importanza”.