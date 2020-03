Enna: al via domani il Banco Alimentare

Da domani, mercoledì 1 Aprile, sarà avviata l’attività del Banco Alimentare promosso dal Comune di Enna. Centri di distribuzione dei pacchi spesa ai cittadini: Teatro Comunale di Enna Piazza Umberto I Enna alta, Centro Polifunzionale Via dello Stadio 1 Enna Alta, Palestra polisportiva dello Sport (palazzetto comunale) Piazzale Decoubertin Enna Bassa e Scuola Materna F.P. Neglia Via Claudiano – Pergusa.

Sono state attivate due utenze telefoniche funzionanti dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, per la raccolta dei dati forniti dai richiedenti, corrispondenti ai seguenti numeri: 337 1527891 e 331 1958117.

Le richieste possono anche essere inoltrate via mail al seguente indirizzo assistenza@comune.enna.it

Il modello della autocertificazione è disponibile sul sito internet del Comune di Enna al seguente indirizzo www.comune.enna.it.

Per quanto riguarda la prima richiesta, è prevista una fornitura iniziale che comprende anche beni durevoli sufficienti per l’intero mese. Successivamente, ogni dieci giorni, verrà consegnato un altro pacco con beni sufficienti per ulteriori dieci giorni. Dopo la prima richiesta le successive distribuzioni sono programmate con cadenza di dieci giorni.

Dalle ore 9,00 alle ore 19,00 le associazioni di volontariato procederanno alla consegna dei pacchi, nelle sedi individuate, a coloro che hanno presentato la richiesta il giorno precedente secondo un calendario orario su base alfabetica: dalla lettera A alla lettera C dalle ore 9,00 alle ore 11,00; dalla lettera D alla lettera L dalle ore 11,00 alle ore 13,00; dalla lettera M alla lettera P dalle ore 13,00 alle ore 15,00; dalla lettera R alla lettera Z dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Dopo le ore 17,00 verrà effettuata la consegna a domicilio dei pacchi spesa per eventuali richiedenti che sono impossibilitati a ritirare i pacchi presso i centri di distribuzione (anziani, disabili, etc..).