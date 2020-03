Roma: sostegno ai cittadini in difficoltà, in arrivo 1,5 milioni ai comuni della provincia di Enna

Per far fronte alle situazioni di emergenza sociale sono stati stanziati 400 milioni, somme messe a disposizione dei Comuni di tutta Italia per il sostentamento alimentare dei cittadini in difficoltà economiche, in forma di buoni spesa e generi alimentari di prima necessità.

Per la provincia di Enna, come comunicato dall’On. Andrea Giarrizzo, sono previsti per l’esattezza Euro 1.492.577,26, così ripartiti per ciascun comune: Agira: Euro 80.829,05, Aidone: Euro 46.836,31, Assoro: Euro 48.245,21, Barrafranca: Euro 130.101,96, Calascibetta: Euro 37.748,33, Catenanuova: Euro 46.255,09, Centuripe: Euro 52.538,52, Cerami: Euro 18.736,85, Enna: Euro 189.881,21, Gagliano Castelferrato: Euro 30.552,62, Leonforte: Euro 126.161,86, Nicosia: Euro 121.382,69, Nissoria: Euro 28.576,49, Piazza Armerina: Euro 190.186,66, Pietraperzia: Euro 66.643,80, Regalbuto: Euro 69.414,10, Sperlinga: Euro 6.867,14, Troina: Euro 83.254,31, Valguarnera Caropepe: Euro 74.109,50, Villarosa: Euro 44.255,56.