Enna: Umberto I, assistenza ai cardiopatici acuti con sospetto Covid19

All’Umberto I attivata l’assistenza ai cardiopatici acuti con sospetto Covid19. Saranno assistiti h24 da personale messo a disposizione dalla Cardiologia con monitoraggio continuo ecocardiografico e dei parametri vitali.

Il timore di contrarre un’infezione – come dimostrano i numeri di accesso al pronto soccorso – spinge i pazienti a sottovalutare il sintomo cardiaco con rischio di compromettere irreversibilmente le condizioni cliniche secondarie alle cardiopatie. Da oggi, nell’ospedale di Enna, personale specializzato provvederà alla loro assistenza, in collaborazione con gli infettivologi. I pazienti in ambiente protetto saranno sottoposti, dal cardiologo di turno, a tutte le indagini ritenute necessarie a scongiurare ulteriori complicazioni.

Il secondo step messo in pratica dalla Cardiologia che contatta per telefono i suoi pazienti con defibrillatore e pacemakers per constatare, con un un questionario telefonico, se è possibile posticipare le visite di controllo o calendarizzare visite in tempi prestabiliti.

La cardiologia, in tandem con il reparto di Oncologia, garantisce – come previsto dalle linee guida regionali – le visite cardio-oncologiche pre e post trattamento.

Angela Montalto