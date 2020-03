Enna. Sostegno ai cittadini in difficoltà, Pd: “Partire dai nuclei familiari a rischio”

In merito all’assegnazione per l’intera provincia di Enna di 1,5 milioni di euro interviene il Partito Democratico ennese.

“Ciascun Comune – si legge nella nota stampa – potrà quindi provvedere anche “all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale” oppure comprare direttamente “generi alimentari e/o prodotti di prima necessità” anche avvalendosi degli Enti del Terzo Settore. Tocca ora ai Sindaci adottare delle linee guida su cui ci possa essere un rapido e collaborativo confronto con tutte le forze politiche. A nostro avviso, l’intervento deve essere prioritariamente previsto per coloro che non hanno ricevuto altri contributi pubblici, partendo dai nuclei familiari a rischio e in stato di bisogno seguiti già dai Servizi Sociali dei Comuni, per continuare con tutti coloro che si sono visti aggravare la situazione dall’emergenza e che sono ancora in attesa degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato”.