Enna: smentita dall’Asp raccolta di maschere subacquee

L’Asp comunica che il Direttore del Pronto Soccorso di Enna non ha lanciato alcuna campagna per la raccolta di maschere subacquee.

L’azienda Sanitaria Provinciale chiede, pertanto, di astenersi, ancor più nel momento attuale, dal contattare Direttore e operatori del Pronto Soccorso per la donazione delle maschere subacquee.