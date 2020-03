Enna: paziente Covid-19 diffida l’Asp

Diffidata l’Asp di Enna con l’intento di evitare l’immediata dimissione di pazienti Covid dall’ospedale Umberto I – tra cui Fabio D’Angelo, assistito dell’avvocato Favazza e primo caso a Leonforte di Coronavirus – prima che agli stessi venga effettuato il tampone orofaringeo che attesti la guarigione dal virus.

Ha scritto anche alla Prefettura di Enna il Legale affinché quest’ultima si mobiliti per dare piena attuazione al DPCM sul Coronavirus che legittima le Prefetture a requisire locali da adibire a strutture ricettive per ospitare pazienti affetti da Covid in quiescenza.

L’Avv. Favazza è anche sostenitore dell’utilizzo dell’ospedale di Leonforte Ferro Capra Branciforte per albergare i pazienti positivi al Covid-19 in via di guarigione.

Di seguito un estratto del testo della diffida dove vengono omessi i dati sensibili del diretto interessato.

“Oggetto: atto di diffida – contagio da Covid-19 (Coronavirus) – dimissioni di D’Angelo Fabio.

Il sig. D’Angelo sopra generalizzato si trova in cura presso il P.O. Umberto I di Enna nel reparto malattie infettive a motivo del contagio subito dal Covid 19; a seguito delle cure ricevute si trova in quiescenza e da alcune ore a questa parte ha ricevuto la notizia che molto probabilmente verrà dimesso, teme questa difesa, a motivo del deficit di posti letto.

Invero, nell’ipotesi in cui venisse solo prospettata una dimissione, in assenza del prodromico riscontro o della somministrazione del tampone necessario per accertare la positività al Covid 19, si aprirebbe la strada per un duplice ordine di problemi:

1. trasporto a casa: a seguito di dimissioni dall’ospedale: questo servizio non viene eseguito dalla struttura sanitaria, ma essendo i soggetti ancora positivi non è pensabile, per ovvie ragioni di contenimento del contagio, di far effettuare questo servizio a parenti con mezzi propri, a taxisti o comunque ad altri soggetti non in grado di farlo rispettando le norme di sicurezza.

2. isolamento domiciliare per i soggetti ancora positivi: per tutti coloro che, una volta dimessi, non possono terminare al proprio domicilio il periodo di quarantena, è necessario prevedere una soluzione per vitto e alloggio.

Si propone, a tali fini, che la Prefettura (come previsto dal DPCM in tema di coronavirus), alla quale verrà destinata la presente per conoscenza, requisisca strutture alberghiere (nelle diverse aree della Provincia), ovvero disponga l’apertura e l’allestimento sanitario delle strutture presenti nel territorio della Provincia di Enna dove poter ospitare chi è in quarantena o in isolamento.

Questo favorirebbe anche la gestione di consegna pasti e tutti gli altri servizi necessari, con effetti positivi sulla prevenzione anche nei riguardi dei prossimi congiunti del paziente affetto dal virus i quali, se venissero a contatto con quest’ultimo, potrebbero subire danni alla loro salute.

Pertanto, nell’attesa che la Prefettura previamente avvisata si mobiliti, il sig. D’Angelo Fabio come sopra rappresentato e difeso dal p.Avv. Favazza Paolo Andrea, con la presente

INVITA E DIFFIDA

l’A.S.P. di Enna in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Viale Diaz n. 7, CAP 94100 – Enna, A NON DISPORRE LE DIMISSIONI DEL SIG. FABIO D’ANGELO, IN ASSENZA DELLE OPPORTUNE CAUTELE sopra rappresentate, LA CUI TRASGRESSIONE COMPORTA IL SERIO RISCIO PER LA SUA SALUTE E PER QUELLA DEI PROSSIMI CONGIUNTI, e

SI AVVERTE

che in ipotesi di inottemperanza al presente invito saranno adite le giuste vie legali per il ristoro dei danni patiti oltre che per l’avvio di indagini necessarie per appurare eventuali responsabilità anche di carattere penale.

Cordiali Saluti

Leonforte,lì 29/03/2020

P.Avv. Favazza Paolo Andrea”