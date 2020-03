Enna: ex Provincia, Salvatore Pignatello è il nuovo segretario generale

Classe ’73 nativo di Milazzo, avvocato, iscritto nella fascia professionale A dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, vasta esperienza amministrativa negli enti locali, Salvatore Pignatello è il nuovo segretario del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Subentra al collega Alberto D’Arrigo in carica dal settembre 2018.

La nomina con determinazione del commissario straordinario, Girolamo Di Fazio è avvenuta a seguito della pubblicizzazione della vacanza della sede con avviso all’albo dei segretari comunali e provinciali. Lascia il Comune di Termini Imerese dove il neo segretario era stato nominato dallo stesso commissario straordinario, Girolamo Di Fazio, allora nelle vesti di commissario del Comune.

Un rapporto fiduciario già consolidato che permetterà di avviare il programma e gli obiettivi che il nono commissario dell’Ente si è posto durante il suo mandato prima della ricostituzione dell’organo politico delle ex Province.

L’insediamento ufficiale è avvenuto stamattina in un Palazzo semivuoto a causa della emergenza sanitaria da Covid- 19 dove vi era ad attenderlo lo stesso Commissario.

“Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida – ha dichiarato il neo segretario – convinto che oggi più che mai occorrerà un lavoro di squadra al quale ognuno di noi, ciascuno secondo le rispettive competenze, ruoli e professionalità, è chiamato a dare il meglio per superare ed affrontare questa inattesa e quanto mai difficile emergenza. Si sperimenteranno nuove modalità di relazioni lavorative tra i dipendenti, i funzionari e i dirigenti già in lavoro agile, utilizzando gli strumenti informatici a disposizione, per continuare a garantire nel migliore dei modi i servizi all’utenza e l’espletamento delle funzioni in capo all’Ente”.