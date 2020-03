Enna: aggiornamento Coc, nove i contagi in città

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, lunedì 30 Marzo, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di positivi nella nostra città è pari a 9 di cui uno ricoverato in ospedale e i rimanenti otto in isolamento sanitario domiciliare, di cui due 2 possono considerarsi ormai guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è pari a 99 così suddivisi: 6 in pre-triage; 57 ricoverati reparto Covid 1; 30 ricoverati reparto Covid 2; 6 ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). E’ stata attivata la sorveglianza degli accessi alla città, in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Una persona deferita all’Autorità Giudiziaria perché trovata fuori casa senza idonea giustificazione. AUTODENUNCE: 0, PERSONE CONTROLLATE: 47, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 18, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 29.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 28, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 65, AUTODENUNCE: 1, TAXI FARMACO: 17, SPESA A DOMICILIO: 13, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 5.