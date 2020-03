Enna. Scillia: “Si è compresa l’importanza fondamentale di stare a casa”

Pubblichiamo il report settimanale dell’attività svolta dalla Polizia Municipale di Enna a seguito dell’emergenza coronavirus.

Dal 22 al 28 marzo sono state fermate e controllate 360 persone, sono stati effettuati 132 controlli presso gli esercizi commerciali e sono state 3 le persone deferite all’autorità giudiziaria. Per quanto concerne le autovetture controllate, il numero è pari a 233. Le autodichiarazioni per quarantena sono 5.

“Continuo a ritenermi molto soddisfatto – afferma l’Assessore alla Polizia Municipale Biagio Scillia – dell’operato della Polizia Municipale che sta portando avanti un lavoro assolutamente esemplare, continuando a non risparmiarsi per il bene della comunità. Il loro lavoro, portato avanti con spirito di sacrificio ed un enorme senso del dovere inizia, dalla settimana appena trascorsa, a far intravedere i primi risultati. Oggi la gente ha finalmente compreso l’importanza fondamentale di stare a casa. Lo dimostrano i dati relativi alle denunce che sono passate dalle 30 della scorsa settimana alle 3 di questa appena trascorsa. Siamo ovviamente coscienti che c’è ancora tanto da fare e lo faremo continuando a non abbassare la guardia”.