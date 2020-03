Enna: l’Associazione Mondo Operaio dona mascherine di protezione

In un momento di emergenza come questo anche l’Associazione Mondo Operaio contribuisce con azioni mirate volte a garantire la sicurezza di volontari e operatori sanitari. Per questo motivo ha donato 400 mascherina alla Croce Rossa e 500 all’Oasi di Troina.

Queste le parole di ringraziamento dei volontari CRI: “qualche giorno fa avevamo lanciato un appello per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, per garantire la sicurezza a tutti i nostri volontari che ogni giorno si adoperano per la consegna di medicinali e viveri. L’Associazione Mondo Operaio della Uil ha risposto prontamente al nostro appello. Un grazie di cuore da parte di tutti noi”.