Enna: esauriti i “posti Covid” all’Umberto I. Oggi tre decessi in provincia

Posti Covid out all’Umberto I di Enna, l’ospedale designato “covidcenter” dalla Regione per la provincia di Enna, avrebbe esaurito i posti letto dedicati alle persone affette dal virus. Settanta o poco più, tra Malattie infettive e Sub-intensiva.

Un paziente, infatti, nel pomeriggio sarebbe già stato trasferito all’ospedale “Gravina” di Caltagirone. Mentre restano liberi sei posti su 12 in Rianimazione.

La giornata di oggi si è tinta di colori funesti, da poco infatti anche il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, ha annunciato un nuovo decesso. Il bilancio della giornata sale dunque a tre. Un caso già accertato di corona virus e due in attesa di tampone, tra cui la giovane ragazza proveniente dall’Oasi di Troina.

Enna è una delle tre province siciliane che in data odierna ha registrato un aumento importante di casi, 181 in tutto. Ventitré in più di ieri. I dati ministeriali parlano di 192 positivi (11,43 casi per 10 mila abitanti residenti), 92 dei quali ricoverati.

Si rincorrono i numeri ai quali forse ci aggrappiamo per affrontare una realtà che fa male, tanti cuori hanno smesso di battere, molti altri – quelli dei familiari – si sono invece spezzati per il dolore di non aver potuto fare l’ultima carezza ai propri cari.

La Sicilia, al momento, rispetto alle altre regioni d’Italia, ha un contenuto numero di decessi, ma la provincia di Enna piange tanti nonnini, le querce forti delle famiglie, della società.

Angela Montalto