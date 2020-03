Enna. Dipietro: “Agiremo sin da subito in favore di chi si trova in difficoltà”

Nota stampa del sindaco di Enna Maurizio Dipietro che riportiamo qui di seguito.

“In queste ore l’attività dell’amministrazione è tutt’altro che ferma e si sta rivolgendo, tra le tante iniziative, a chi si è trovato in difficoltà economiche, come per molte categorie è inevitabile, vista l’improvvisa chiusura di tante attività.

Stiamo lavorando, infatti, alla creazione di una rete di protezione civile, nell’ottica che guida ogni azione e sforzo dell’amministrazione comunale in questo momento, facendo in modo che già all’inizio della prossima settimana, possa essere avviata l’iniziativa dei banchi alimentari attraverso i quali, chi ne ha bisogno, potrà ottenere gratuitamente dei generi di prima necessità, alimentari e non.

L’iniziativa sarà prioritariamente rivolta ai tanti piccoli artigiani, commercianti o dipendenti di piccole ditte che fino al mese scorso avevano un introito sul quale ora, a causa del protrarsi delle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19 non possono più contare. Per questa ragione chi percepisce altri sussidi o redditi non rientrerà tra i beneficiari di questa iniziativa.

Per finanziare i banchi alimentari e tutte le iniziative in cantiere a sostegno delle fasce più deboli, utilizzeremo le risorse che si sono, gioco forza, liberate in conseguenza del blocco di ogni attività pubblica di questi mesi. Per questa ragione, nelle prossime settimane se, come sembra più che possibile, l’emergenza dovesse continuare, proporremo l’approvazione di un bilancio di previsione che sia quasi unicamente destinato a sostenere chi è in difficoltà economica a causa del corona virus”.