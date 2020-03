Enna. M5S: “Aiuti concreti alle categorie in difficoltà”

“Abbiamo appreso con favore dal Sindaco Dipietro l’intenzione di destinare le somme risparmiate dalle manifestazioni, che a causa dell’emergenza Coronavirus saranno inevitabilmente cancellate, per supportare le attività commerciali e artigianali. Chiediamo, però, che l’Amministrazione abbia un occhio di riguardo anche nei confronti dei cittadini in profonda e innegabile difficoltà economica, resa ancora più grave da questa estenuante emergenza, che non sono ricompresi da altre forme di contribuzione sociale, anche tramite l’attivazione di un fondo a loro dedicato”.

È questa la richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Cinzia Amato e Davide Solfato, che inoltre propongono di utilizzare le somme dell’avanzo libero in bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto.

“Il nostro gruppo consiliare – continuano i due portavoce – è pronto a collaborare attivamente al fine di concretizzare in tempi celeri la destinazione dei fondi in bilancio a queste categorie in difficoltà, anche attraverso la celebrazione di un Consiglio comunale online, per l’eventuale approvazione del bilancio d’esercizio. Sono, infatti, diverse le piattaforme che offrono gratuitamente tale possibilità, tra cui la Digital Store di Tim. Siamo consapevoli della straordinarietà di lavoro che devono affrontare a tal fine gli uffici dell’Ente e delle difficoltà legate alla gestione della liquidità e delle previsioni di cassa, ma come forza politica faremo ogni sforzo necessario al fine di dare un aiuto concreto alle categorie di lavoratori, che rischiano il collasso e alle famiglie più bisognose”.