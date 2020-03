Enna: in tempo di Coronavirus la solidarietà si moltiplica

L’Avis di Enna ha intrapreso una gara di solidarietà insieme ad altre associazioni a sostegno dell’Ospedale Umberto I di Enna e dei degenti che stanno combattendo la battaglia contro questo nemico invisibile che ha messo in ginocchio l’umanità intera.

Sono state coinvolte tutte le Associazioni e i Club service della città per far in modo che chi sta in prima linea a contrastare questa male non si senta solo e abbandonato.

A rispondere immediatamente all’accorato appello dell’Avis è stata la Confraternita dell’Addolorata. Ha donato una lavabiancheria della capacità di 12 kg ai degenti ricoverati presso il nostro nosocomio che si trovano in stato di isolamento. La stessa è stata consegnata questa mattina al reparto Covid-19.

Nel frattempo il Comitato Pro Enna ha attivato una raccolta fondi per dare un contributo alla comunità e a chi lavora, con immensi rischi, per la salute di tutti.

Di seguito l’IBAN del conto corrente intestato all’Accademia Pergusea acceso presso Intesa San Paolo di Enna, IT 09 R030 6909 6061 0000 0117 415, causale donazione Asp Enna Pro Corona virus (Ente o Club o persona FISICA).

Con le prime donazioni ricevute dal Comitato Pro Enna, di cui fa parte Avis Enna, è stata acquistata biancheria intima per gli ammalati che non hanno nulla e non possono ricevere nulla dalle famiglie. “Abbiamo ordinato tute, mascherine, cuffie, guanti per medici e personale sanitario” fanno sapere dal comitato.