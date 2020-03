Enna: il presidente dell’Oasi di Troina don Silvio Rotondo ricoverato all’Umberto I

Avrebbe difficoltà respiratorie e febbre il presidente dell’Oasi di Troina, don Silvio Rotondo, da ieri si trova, infatti, ricoverato presso l’ospedale Umberto I di Enna per accertare le sue condizioni di salute.

Considerata la delicata situazione in cui si trova l’istituto troinese, con settanta positivi al Covid19, tanti i cittadini che hanno espresso apprensione.

Il sindaco Fabio Venezia ha voluto rassicurare i concittadini tramite il proprio profilo facebook.

“Ci siamo sentiti poco fa – riferendosi a padre Rotondo – le sue condizioni di salute sono stazionarie”.

“Purtroppo, da venerdì sera, è stato trasferito nell’ospedale di Enna il presidente della nostra struttura, Don Silvio Rotondo. Un ricovero dovuto ad approfondimenti diagnostici e per scopo cautelativo, ma il suo quadro clinico non desta al momento preoccupazioni”, questa la notizia comparsa nella pagina ufficiale dell’Oasi all’interno del bollettino giornaliero sull’emergenza Coronavirus.

Padre Silvio Rotondo è subentrato due anni fa a Padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’Istituto.