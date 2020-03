Enna: gli ultras scendono in campo contro il Coronavirus. Avviata una raccolta fondi

Il gruppo Aggregazione Ultras Enna, consapevole del momento di emergenza, ha deciso di avviare una raccolta fondi da destinare ai cittadini ennesi in difficoltà.

“Da quando è stato fondato il gruppo – fanno sapere gli ultras – siamo scesi spesso in prima linea con diverse azioni solidali, sempre nel silenzio, senza pubblicità e senza proclami. Ma di fronte a quello che può essere definito uno dei momenti più brutti mai vissuti, crediamo sia necessario mettersi in gioco, bisogna stringersi gli uni agli altri per camminare insieme e cercare, se possibile, di aiutare quelle famiglie, quegli ennesi che in questo momento non hanno la possibilità di dare da mangiare ai propri figli. Questo è il momento di stare uniti, è il momento della coesione, dell’altruismo e di dimostrare il cuore del popolo siciliano, ma soprattutto il cuore del popolo ennese. Essere ultras significa anche questo, amare, proteggere e aiutare la propria città, questo è e sarà sempre il vero spirito che ci contraddistingue”.

Il ricavato della raccolta sarà devoluto alla Caritas della Parrocchia Sant’Anna, che li destinerà alle famiglie più bisognose.

Questo il link per contribuire https://www.paypal.com/pools/c/8nMdHgyCGL?fbclid=IwAR31ZN-SdULQc64I7vwTq-bib1UvcOwWNiFseJ_TVcwQtM_g5MzwkJNjFJ0