Troina: Oasi, in arrivo personale sanitario dell’esercito

Il sindaco di Troina Fabio Venezia ha così annunciato poco fa ai suoi concittadini: “Mi ha appena chiamato il Ministro della Difesa, l’onorevole Lorenzo Guerini, comunicandomi che il Governo ha deciso di inviare personale sanitario dell’esercito all’Oasi Maria SS. di Troina, per supportare il personale sanitario della struttura ormai ridotto allo stremo dopo una settimana di turni massacranti”.

I casi conclamati all’interno della struttura fino a ieri erano 70 tra i quali 45 pazienti disabili.

Da stamane nell’Istituto opera il responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio Candela, e il direttore scientifico dell’Istituto Neurolesi “Bonino Pulejo”, Dino Bramanti, inviati a Troina dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per monitorare e coordinare ulteriori azioni di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus.

Domani mattina, dunque, arriverà il primo nucleo di personale sanitario per fare una prima valutazione e subito dopo si valuterà come dare una mano.

“Ringrazio il Presidente Conte, il Ministro Guerini e i tantissimi amici che si sono attivati fin dal primo momento per dare una mano”, ha concluso Venezia.