Palermo. Pagana (M5S): “Per Troina misure straordinarie, risposta istituzioni tempestiva”

“Per Troina le misure sono straordinarie e l’impegno di tutte le istituzioni è massimo. Considerata la straordinaria emergenza sanitaria che si sta vivendo a Troina e l’Oasi, ci sono comunque delle buone notizie. Ho raggiunto in videoconferenza coloro che in queste ore stanno operando all’interno dell’Oasi e sono stabili le condizioni dei pazienti nella struttura. La maggior parte dei casi i positivi al Coronavirus sono asintomatici o avvertono pochi sintomi”.

A dichiararlo è la deputata regionale troinese del Movimento 5 Stelle Elena Pagana a proposito del contagio da COVID-19 all’interno dell’Oasi di Troina.

“Il governo regionale – spiega Pagana – è stato immediatamente reattivo a quanto avevamo evidenziato e di questo voglio esprimere la mia personale gratitudine. Stanno, inoltre, arrivando nel nostro comune alcune unità della sanità militare che saranno assegnate all’Oasi di Troina. La struttura dispone intanto di una buona autosufficienza di dispositivi di protezione individuali per i prossimi giorni. In questo momento la priorità è la salute dei degenti e del personale. Anche per questo si sta mobilitando una straordinaria macchina di solidarietà che sta coinvolgendo privati, associazioni e le stesse famiglie dei pazienti. Ringrazio il presidente Musumeci per avere accolto le istanze e per avere inviato pressoché immediatamente grandi professionisti e professionalità che si sono sin da subito messi al servizio dell‘Oasi e, quindi, dell’intera comunità troinesi e non solo” conclude Pagana.