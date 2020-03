Enna: continuano a salire i casi di Coronavirus in provincia, nel pomeriggio due decessi

È salita agli onori della cronaca nazionale la provincia di Enna, che a oggi conta 155 casi positivi di cui 86 gli ospedalizzati. Sette i positivi nel capoluogo.

La situazione che desta più preoccupazione è l’epidemia dilagata presso l’Oasi di Troina, che alberga persone fragili. Il governo Conte ha, infatti, inviato del personale sanitario dell’esercito per supportare gli operatori, ormai allo stremo.

Tornando ai dati, il bilancio, nel pomeriggio, è divenuto più pesante con la notizia di due nuovi decessi che interessano i comuni di Leonforte e Assoro. In totale salgono, dunque, a 8 le vittime del Covid19 nell’ennese.

Altra notizia che stamane ha scosso la sanità ennese è stata l’esito positivo al virus di tre medici del reparto di Medicina Generale dell’Umberto I di Enna, designato Covid Center dalla regione. I tre camici bianchi sarebbero stati contagiati in reparto mentre prestavano assistenza ad alcuni pazienti poi risultati infetti.

Si attende adesso l’esito dei tamponi di molti operatori sanitari, in prima fila in questa guerra contro l’ignoto, di tutti e quattro i nosocomi ennesi.

In aumento, come chiesto anche nella Conferenza dei Sindaci, il numero dei test che, inevitabilmente, significherà anche l’aumento del numero di positivi ma questo non deve allarmare. Il nemico si deve conoscere per poterlo affrontare e sconfiggere.

Rassicurazioni sulla propria salute arrivano dal sindaco di Cerami, Silvestro Chiovetta, che con una missiva dal reparto di Malattie Infettive di Enna dice “le mie condizioni non destano preoccupazioni” e ringrazia i medici per il grande lavoro che svolgono.

È emergenza sanitaria ma anche socio-economica, per questo motivo il sindaco Maurizio Dipietro ha annunciato l’avvio in città di un “banco alimentare”, riservato alle fasce più deboli e a chi dimostra di essere in evidenti difficoltà a causa di questo fermo.

Dopo la simpatica abitudine filantropica diffusasi negli scorsi anni di lasciare nei bar un “caffè sospeso” adesso, con la stessa filosofia, parte l’iniziativa “Spesa SOSpesa”, attraverso la quale, nei comuni aderenti, i cittadini si aiuteranno tra loro riempiendo con donazioni alimentari i carrelli vuoti della spesa.

Le amministrazioni di Nicosia e Sperlinga, invece, tramite i medici di famiglia forniranno di mascherina le persone con patologie importanti e gli immunodepressi.

